https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1863050060.html

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 04.04.2023

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:49

2023-04-04T23:49

2023-04-04T23:49

в мире

чили

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 19.08 по времени UTC (22.08 мск) к юго-западу от города Капьяпо. Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

чили

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в мире, чили, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)