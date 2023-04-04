https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1862815250.html
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:48
2023-04-04T09:48
2023-04-04T09:48
в мире
каспийское море
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155885/02/1558850247_0:1:2861:1610_1920x0_80_0_0_d16684a0fb72b15b63aef6b2c745fd60.jpg
БАКУ, 4 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. Азербайджанские сейсмологи 24 ноября прошлого года сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
каспийское море
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155885/02/1558850247_143:0:2686:1907_1920x0_80_0_0_0d69bb02a9fa5cb1e5b3a1f632af9bdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали в Каспийском море землетрясение магнитудой 3,4