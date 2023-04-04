Рейтинг@Mail.ru
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1862815250.html
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:48
2023-04-04T09:48
в мире
каспийское море
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155885/02/1558850247_0:1:2861:1610_1920x0_80_0_0_d16684a0fb72b15b63aef6b2c745fd60.jpg
БАКУ, 4 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. Азербайджанские сейсмологи 24 ноября прошлого года сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
каспийское море
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155885/02/1558850247_143:0:2686:1907_1920x0_80_0_0_0d69bb02a9fa5cb1e5b3a1f632af9bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали в Каспийском море землетрясение магнитудой 3,4

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкЧайки на Каспийском море
Чайки на Каспийском море - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Чайки на Каспийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
«
"В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 04.48 (03.48 мск)", - говорится в сообщении.
Азербайджанские сейсмологи 24 ноября прошлого года сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
6 февраля, 10:24
 
В миреКаспийское мореАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала