https://ria.ru/20230404/zemletryasenie-1862815250.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:48

2023-04-04T09:48

2023-04-04T09:48

в мире

каспийское море

азербайджан

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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана. Азербайджанские сейсмологи 24 ноября прошлого года сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

каспийское море

азербайджан

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, каспийское море, азербайджан