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СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы - РИА Новости, 04.04.2023
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
КГБ Белоруссии сообщил, что на коллегии со Службой внешней разведки РФ обсуждались приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики Запада. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:47
2023-04-04T14:47
2023-04-04T14:47
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что на коллегии со Службой внешней разведки РФ обсуждались приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики Запада. "В Минске 4 апреля 2023 года состоялось очередное заседание коллегий Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Службы внешней разведки Российской Федерации. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены задачи и приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики коллективного Запада", - говорится в сообщении на сайте КГБ республики.
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россия, белоруссия, минск
Россия, Белоруссия, Минск
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили работу в условиях агрессивной политики Запада