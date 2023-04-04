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СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы - РИА Новости, 04.04.2023
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14:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zapad-1862916293.html
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы - РИА Новости, 04.04.2023
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
КГБ Белоруссии сообщил, что на коллегии со Службой внешней разведки РФ обсуждались приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики Запада. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:47
2023-04-04T14:47
россия
белоруссия
минск
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что на коллегии со Службой внешней разведки РФ обсуждались приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики Запада. "В Минске 4 апреля 2023 года состоялось очередное заседание коллегий Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Службы внешней разведки Российской Федерации. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены задачи и приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики коллективного Запада", - говорится в сообщении на сайте КГБ республики.
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россия, белоруссия, минск
Россия, Белоруссия, Минск
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы

СВР России и КГБ Белоруссии обсудили работу в условиях агрессивной политики Запада

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии
Здание МВД и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что на коллегии со Службой внешней разведки РФ обсуждались приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики Запада.
Минске 4 апреля 2023 года состоялось очередное заседание коллегий Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Службы внешней разведки Российской Федерации. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены задачи и приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики коллективного Запада", - говорится в сообщении на сайте КГБ республики.
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации
31 марта, 15:14
 
РоссияБелоруссияМинск
 
 
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