https://ria.ru/20230404/zakharova-1863031331.html

Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой

Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой - РИА Новости, 04.04.2023

Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой

Чиновникам Германии было бы полезно ознакомиться с содержанием выступления Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, судя... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:21

2023-04-04T21:21

2023-04-04T21:21

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россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чиновникам Германии было бы полезно ознакомиться с содержанием выступления Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова обратила внимание на закрытый отчет о состоянии преступности в Германии за 2022 год. По ее словам, немецкие правоохранительные органы фиксируют ее значительный рост по всей стране. "С учётом наплыва украинских беженцев, фактически растворившихся в немецком обществе и живущих там без документов, регистрации, медицинского и социального обеспечения, реальные показатели могут быть значительно выше", - написала Захарова. "Сегодня в МИД состоялась пресс-конференция Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой для иностранных СМИ, посвященная основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребёнка. Немецким чиновникам было бы крайне полезно ознакомиться с его содержанием, поучиться на примерах реальной системной работы по защите детей. Судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html

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германия, россия, мария львова-белова, мария захарова, в мире