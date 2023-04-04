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Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой
Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой - РИА Новости, 04.04.2023
Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой
Чиновникам Германии было бы полезно ознакомиться с содержанием выступления Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, судя... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:21
2023-04-04T21:21
2023-04-04T21:21
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чиновникам Германии было бы полезно ознакомиться с содержанием выступления Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова обратила внимание на закрытый отчет о состоянии преступности в Германии за 2022 год. По ее словам, немецкие правоохранительные органы фиксируют ее значительный рост по всей стране. "С учётом наплыва украинских беженцев, фактически растворившихся в немецком обществе и живущих там без документов, регистрации, медицинского и социального обеспечения, реальные показатели могут быть значительно выше", - написала Захарова. "Сегодня в МИД состоялась пресс-конференция Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой для иностранных СМИ, посвященная основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребёнка. Немецким чиновникам было бы крайне полезно ознакомиться с его содержанием, поучиться на примерах реальной системной работы по защите детей. Судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает", - подчеркнула она.
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германия, россия, мария львова-белова, мария захарова, в мире
Германия, Россия, Мария Львова-Белова, Мария Захарова, В мире
Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой
Захарова: чиновникам ФРГ было бы полезно ознакомиться с выступлением Львовой-Беловой
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Чиновникам Германии было бы полезно ознакомиться с содержанием выступления Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
Захарова обратила внимание на закрытый отчет о состоянии преступности в Германии за 2022 год. По ее словам, немецкие правоохранительные органы фиксируют ее значительный рост по всей стране. "С учётом наплыва украинских беженцев, фактически растворившихся в немецком обществе и живущих там без документов, регистрации, медицинского и социального обеспечения, реальные показатели могут быть значительно выше", - написала Захарова.
"Сегодня в МИД состоялась пресс-конференция Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой для иностранных СМИ, посвященная основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребёнка. Немецким чиновникам было бы крайне полезно ознакомиться с его содержанием, поучиться на примерах реальной системной работы по защите детей. Судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает", - подчеркнула она.
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