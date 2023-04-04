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В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 04.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
08:57 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html
В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов
В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 04.04.2023
В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов
Первый центр подготовки кадров для IT-сферы открылся в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает на сайте администрации... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:57
2023-04-04T08:57
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы открылся в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает на сайте администрации ХМАО департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. В торжественной церемонии открытия "Школы 21" в Сургуте в понедельник приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Центр даст возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT. По данным властей, ежегодно в кампусе "Школы 21" площадью почти три тысячи квадратных метров смогут проходить обучение более 750 участников. Здание школы оснащено современным оборудованием, удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Для организации образовательного процесса планируют создать 190 рабочих мест. Отмечается, что в "Школе 21" смогут получать востребованные навыки в сфере IT не только жители Югры, но и участники из близлежащих регионов. В общей сложности на первую волну обучения было подано более 3 тысяч заявок из 33 городов России. Еще около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы текущей весной. "Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на IT-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования. "Школа 21" уже успешно работает в нескольких российских городах и имеет очень большие перспективы. Ребята получают новые знания, развиваются, и чем больше создается возможностей для профессионального совершенствования, тем лучше", - подчеркнул во время открытия Максим Орешкин. Школа в Югре стала четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. На данный момент в трех кампусах "Школы 21" по стране учатся более 4 тысяч человек из 70 регионов России, более 1,8 тысяч из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах России.
https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html
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сургут, ханты-мансийский автономный округ, максим орешкин, наталья комарова, герман греф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Максим Орешкин, Наталья Комарова, Герман Греф
В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов

Первый центр подготовки IT-специалистов открылся в Сургуте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы открылся в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает на сайте администрации ХМАО департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
В торжественной церемонии открытия "Школы 21" в Сургуте в понедельник приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Центр даст возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT.
«
"Перед принятием решения об открытии "Школы 21" в регионе проведен опрос потенциальных работодателей будущих выпускников школы. Среди них - компании нефтегазового, энергетического и финансового секторов, бюджетные учреждения. По результатам исследования мы подтвердили, что запрос на IT-специалистов очень высок. Получая специалистов мирового уровня, мы работаем на цифровую трансформацию региона", - приводятся в сообщении слова Натальи Комаровой.
По данным властей, ежегодно в кампусе "Школы 21" площадью почти три тысячи квадратных метров смогут проходить обучение более 750 участников. Здание школы оснащено современным оборудованием, удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Для организации образовательного процесса планируют создать 190 рабочих мест.
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Отмечается, что в "Школе 21" смогут получать востребованные навыки в сфере IT не только жители Югры, но и участники из близлежащих регионов. В общей сложности на первую волну обучения было подано более 3 тысяч заявок из 33 городов России. Еще около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы текущей весной.
"Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на IT-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования. "Школа 21" уже успешно работает в нескольких российских городах и имеет очень большие перспективы. Ребята получают новые знания, развиваются, и чем больше создается возможностей для профессионального совершенствования, тем лучше", - подчеркнул во время открытия Максим Орешкин.
Школа в Югре стала четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. На данный момент в трех кампусах "Школы 21" по стране учатся более 4 тысяч человек из 70 регионов России, более 1,8 тысяч из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах России.
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