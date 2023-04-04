https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html

В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов

В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 04.04.2023

В Югре открылся первый центр подготовки IT-специалистов

Первый центр подготовки кадров для IT-сферы открылся в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает на сайте администрации... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:57

2023-04-04T08:57

2023-04-04T08:57

ханты-мансийский автономный округ

сургут

ханты-мансийский автономный округ

максим орешкин

наталья комарова

герман греф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40867/01/408670141_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_11a4798cb74f853e031aac3eee536b66.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Первый центр подготовки кадров для IT-сферы открылся в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает на сайте администрации ХМАО департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. В торжественной церемонии открытия "Школы 21" в Сургуте в понедельник приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Центр даст возможность людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить образование в сфере IT. По данным властей, ежегодно в кампусе "Школы 21" площадью почти три тысячи квадратных метров смогут проходить обучение более 750 участников. Здание школы оснащено современным оборудованием, удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Для организации образовательного процесса планируют создать 190 рабочих мест. Отмечается, что в "Школе 21" смогут получать востребованные навыки в сфере IT не только жители Югры, но и участники из близлежащих регионов. В общей сложности на первую волну обучения было подано более 3 тысяч заявок из 33 городов России. Еще около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы текущей весной. "Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на IT-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования. "Школа 21" уже успешно работает в нескольких российских городах и имеет очень большие перспективы. Ребята получают новые знания, развиваются, и чем больше создается возможностей для профессионального совершенствования, тем лучше", - подчеркнул во время открытия Максим Орешкин. Школа в Югре стала четвертым подобным проектом в стране после Москвы, Казани и Новосибирска. На данный момент в трех кампусах "Школы 21" по стране учатся более 4 тысяч человек из 70 регионов России, более 1,8 тысяч из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах России.

https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html

https://ria.ru/20230325/mazurov-1859127177.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сургут, ханты-мансийский автономный округ, максим орешкин, наталья комарова, герман греф