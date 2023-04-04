https://ria.ru/20230404/yazychnik-1863014047.html

Лидер языческой общины прокомментировал угрозы "древнего язычника" у лавры

Лидер языческой общины прокомментировал угрозы "древнего язычника" у лавры - РИА Новости, 04.04.2023

Лидер языческой общины прокомментировал угрозы "древнего язычника" у лавры

Провокационное поведение представившегося "древним язычником" сторонника выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:20

2023-04-04T19:20

2023-04-04T19:20

религия

украина

россия

киев

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Провокационное поведение представившегося "древним язычником" сторонника выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры недопустимо, заявил РИА Новости основатель одного из крупнейших в России объединений язычников "Союз славянских общин славянской родной веры" Вадим Казаков. Телеграм-канал УПЦ ранее опубликовал фрагмент видео украинского "5 канала", снятого у Киево-Печерской лавры, в котором человек, представляющийся "древним язычником", выступал с противоправными призывами - "спалить всю богадельню" и "расстрелять в лесу без суда" наместника монастыря. "Я лично отношусь отрицательно. Считаю, так делать не стоит. Публично (совершать такие действия – ред.) недопустимо. И не публично тоже. У всех своя дорога в жизни. И надо понимать, что она может отличаться от вашей", – сказал РИА Новости Казаков. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/lavra-1862965370.html

https://ria.ru/20230404/upts-1862942294.html

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украина, россия, киев, ситуация вокруг упц