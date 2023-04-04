https://ria.ru/20230404/yasinovataya-1862790817.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.04.2023

ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска в 0.56 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:45

2023-04-04T02:45

2023-04-04T02:53

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.56 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.56 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230404/dnr-1862790403.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато