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ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:45 04.04.2023 (обновлено: 02:53 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/yasinovataya-1862790817.html
ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.04.2023
ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска в 0.56 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:45
2023-04-04T02:53
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.56 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.56 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230404/dnr-1862790403.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска в 0.56 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.56 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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