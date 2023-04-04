https://ria.ru/20230404/vzyatka-1862997033.html
Экс-глава района в Ростовской области получила девять лет за взятку
Экс-глава района в Ростовской области получила девять лет за взятку - РИА Новости, 04.04.2023
Экс-глава района в Ростовской области получила девять лет за взятку
Суд признал виновным бывшего главу Куйбышевского района Ростовской области в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:12
2023-04-04T18:12
2023-04-04T18:12
происшествия
ростовская область
россия
куйбышевский район
взятка
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр – РИА Новости. Суд признал виновным бывшего главу Куйбышевского района Ростовской области в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Куйбышевского района Ростовской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пунктом "б" части 3 статьи 174.1 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что с 2018 по 2021 год осужденная получила взятку от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ для муниципальных нужд. Деньги она получила "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта". Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сумма взятки составила порядка 1,2 миллиона рублей. Деньги чиновница получила за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов по оплате. Полученные денежные средства осужденная легализовала, купив на них квартиру в Ростове-на-Дону. Кроме того, в сентябре 2019 года бывшая чиновница незаконно потребовала у представителя одной из коммерческих организаций сделать ремонт кровли дома, в котором она проживала, за счет собственных денежных средств. Стоимость этих ремонтных работ составила свыше 440 тысяч рублей. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в региональном СУСК. Помимо этого, осужденная лишена права занимать руководящие должности в госорганах и учреждениях, органах местного самоуправления в течение 5 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html
https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, куйбышевский район, взятка
Происшествия, Ростовская область, Россия, Куйбышевский район, Взятка
Экс-глава района в Ростовской области получила девять лет за взятку
Экс-глава Куйбышевского района Ростовской области получила девять лет за взятку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр – РИА Новости.
Суд признал виновным бывшего главу Куйбышевского района Ростовской области в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы, сообщили
в пресс-службе регионального СУСК РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Куйбышевского района Ростовской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пунктом "б" части 3 статьи 174.1 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что с 2018 по 2021 год осужденная получила взятку от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ для муниципальных нужд. Деньги она получила "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта".
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сумма взятки составила порядка 1,2 миллиона рублей. Деньги чиновница получила за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов по оплате. Полученные денежные средства осужденная легализовала, купив на них квартиру в Ростове-на-Дону
.
Кроме того, в сентябре 2019 года бывшая чиновница незаконно потребовала у представителя одной из коммерческих организаций сделать ремонт кровли дома, в котором она проживала, за счет собственных денежных средств. Стоимость этих ремонтных работ составила свыше 440 тысяч рублей.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в региональном СУСК. Помимо этого, осужденная лишена права занимать руководящие должности в госорганах и учреждениях, органах местного самоуправления в течение 5 лет. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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