Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 04.04.2023 (обновлено: 09:20 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vzglyady-1862789819.html
Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз
Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз - РИА Новости, 04.04.2023
Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз
Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:32
2023-04-04T09:20
россия
киев
москва
сергей лавров
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Среди прочих причин он также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.Однако, пояснил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html
https://ria.ru/20230404/tango-1862783572.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, москва, сергей лавров, евросоюз
Россия, Киев, Москва, Сергей Лавров, Евросоюз
Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз

Глава МИД Сергей Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
«

"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — заявил Лавров.

Среди прочих причин он также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.
По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
02:13
Однако, пояснил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".
Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
"Для танго нужны двое": Лавров высказался о снижении ядерных рисков
00:29
 
РоссияКиевМоскваСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала