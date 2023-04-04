https://ria.ru/20230404/vzglyady-1862789819.html

Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз

Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз - РИА Новости, 04.04.2023

Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз

Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:32

2023-04-04T02:32

2023-04-04T09:20

россия

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москва

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Среди прочих причин он также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.Однако, пояснил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.

https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html

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россия, киев, москва, сергей лавров, евросоюз