Лавров заявил о смене взглядов России на Евросоюз
Глава МИД Сергей Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
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"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — заявил Лавров.
Среди прочих причин он также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.
По его словам, Москва сделала необходимые выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
Однако, пояснил глава МИД, в случае отказа ЕС от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Лавров также отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене".
Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.