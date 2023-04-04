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Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты к 9 мая - РИА Новости, 04.04.2023
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12:40 04.04.2023
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Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты к 9 мая
Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты к 9 мая - РИА Новости, 04.04.2023
Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты к 9 мая
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Красноярском крае, до конца текущей недели получат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:40
2023-04-04T12:40
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Красноярском крае, до конца текущей недели получат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба краевого министерства социальной политики. "С 4 апреля специалисты управления социальной защиты населения начинают перечисление ежегодных выплат, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эти выплаты получат более 93 тысяч жителей Красноярского края, на долю которых выпали нелегкие испытания тех военных лет: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, как и в прошлом году, по 50 тысяч рублей будет перечислено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В Красноярском крае сегодня проживают более 93 тысяч человек, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941-1945 годов. Из них 192 участника и инвалида Великой Отечественной войны, более 4 тысяч тружеников тыла, 175 бывших узника концлагерей и 157 жителей блокадного Ленинграда. "В конце прошлого года по инициативе губернатора края были увеличены с 1700 до 5000 рублей выплаты для тружеников тыла, блокадников, жителей осажденного Севастополя и вдов инвалидов и участников Великой Отечественной. Также с 1000 до 1500 рублей вырастет выплата детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте. В целом на данные выплаты из регионального бюджета будет направлено порядка 170 миллионов рублей, - отметила глава краевого министерства Ирина Пастухова. Праздничные выплаты будут произведены до 7 апреля через почтовые отделения или банковские карты в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся у управления социальной защиты населения и Социального фонда России.
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красноярский край, ленинград, севастополь
Красноярский край, Ленинград, Севастополь
Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты к 9 мая

Красноярские ветераны до конца недели получат праздничные выплаты ко Дню Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМедали на груди ветерана
Медали на груди ветерана - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медали на груди ветерана. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Красноярском крае, до конца текущей недели получат региональные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба краевого министерства социальной политики.
"С 4 апреля специалисты управления социальной защиты населения начинают перечисление ежегодных выплат, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эти выплаты получат более 93 тысяч жителей Красноярского края, на долю которых выпали нелегкие испытания тех военных лет: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, как и в прошлом году, по 50 тысяч рублей будет перечислено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В Красноярском крае сегодня проживают более 93 тысяч человек, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941-1945 годов. Из них 192 участника и инвалида Великой Отечественной войны, более 4 тысяч тружеников тыла, 175 бывших узника концлагерей и 157 жителей блокадного Ленинграда.
"В конце прошлого года по инициативе губернатора края были увеличены с 1700 до 5000 рублей выплаты для тружеников тыла, блокадников, жителей осажденного Севастополя и вдов инвалидов и участников Великой Отечественной. Также с 1000 до 1500 рублей вырастет выплата детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте. В целом на данные выплаты из регионального бюджета будет направлено порядка 170 миллионов рублей, - отметила глава краевого министерства Ирина Пастухова.
Праздничные выплаты будут произведены до 7 апреля через почтовые отделения или банковские карты в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся у управления социальной защиты населения и Социального фонда России.
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