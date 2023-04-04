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В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы - РИА Новости, 04.04.2023
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13:04 04.04.2023 (обновлено: 13:08 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vstrecha-1862879658.html
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:04
2023-04-04T13:08
россия
бразилия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской стороне посетить Россию с визитом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я могу сказать, что, действительно, такая встреча имела место", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на прошлой неделе состоялась встреча Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам в Москве.Он добавил, что на встрече "бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение" посетить Россию с визитом.
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россия, бразилия, в мире, владимир путин
Россия, Бразилия, В мире, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы

Песков: Путин возобновил приглашение бразильскому лидеру Луле да Силве посетить Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской стороне посетить Россию с визитом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я могу сказать, что, действительно, такая встреча имела место", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на прошлой неделе состоялась встреча Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам в Москве.
Он добавил, что на встрече "бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение" посетить Россию с визитом.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ
30 марта, 20:24
 
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