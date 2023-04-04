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В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы

В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы - РИА Новости, 04.04.2023

В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:04

2023-04-04T13:04

2023-04-04T13:08

россия

бразилия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской стороне посетить Россию с визитом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я могу сказать, что, действительно, такая встреча имела место", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на прошлой неделе состоялась встреча Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам в Москве.Он добавил, что на встрече "бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение" посетить Россию с визитом.

https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, бразилия, в мире, владимир путин