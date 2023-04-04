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В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы - РИА Новости, 04.04.2023
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:04
2023-04-04T13:04
2023-04-04T13:08
россия
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в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и подтвердил приглашение бразильской стороне посетить Россию с визитом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я могу сказать, что, действительно, такая встреча имела место", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на прошлой неделе состоялась встреча Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам в Москве.Он добавил, что на встрече "бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение" посетить Россию с визитом.
https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, в мире, владимир путин
Россия, Бразилия, В мире, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали данные о встрече Путина с советником Лулы
Песков: Путин возобновил приглашение бразильскому лидеру Луле да Силве посетить Россию