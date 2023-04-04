https://ria.ru/20230404/vstrecha-1862847552.html

В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти

В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти - РИА Новости, 04.04.2023

В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти

Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, заявила на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:30

2023-04-04T11:30

2023-04-04T11:30

в мире

китай

тайвань

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

кевин маккарти

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправилась в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетела с Тайваня 29 марта, осуществила транзит в Нью-Йорке и прибыла в Гватемалу. На обратном пути из Белиза делегация планирует осуществить транзит в Лос-Анджелесе и затем вернуться на остров. По данным американских СМИ, в Калифорнии с главой Тайваня в среду встретится спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. "Китай решительно выступает против встречи третьего по рангу должностного лица в США, спикера палаты представителей Кевина Маккарти, с Цай Инвэнь, так как это серьезно противоречит принципу одного Китая и положениям трех совместных китайско-американских коммюнике", - сказала Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. При этом Мао Нин не дала прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Китай провести военные учения вокруг Тайваня в качестве ответной меры. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html

https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, кевин маккарти