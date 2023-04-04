https://ria.ru/20230404/vstrecha-1862847552.html
В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти
В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти - РИА Новости, 04.04.2023
В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти
Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, заявила на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:30
2023-04-04T11:30
2023-04-04T11:30
в мире
китай
тайвань
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
кевин маккарти
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправилась в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетела с Тайваня 29 марта, осуществила транзит в Нью-Йорке и прибыла в Гватемалу. На обратном пути из Белиза делегация планирует осуществить транзит в Лос-Анджелесе и затем вернуться на остров. По данным американских СМИ, в Калифорнии с главой Тайваня в среду встретится спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. "Китай решительно выступает против встречи третьего по рангу должностного лица в США, спикера палаты представителей Кевина Маккарти, с Цай Инвэнь, так как это серьезно противоречит принципу одного Китая и положениям трех совместных китайско-американских коммюнике", - сказала Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. При этом Мао Нин не дала прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Китай провести военные учения вокруг Тайваня в качестве ответной меры. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, кевин маккарти
В мире, Китай, Тайвань, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти
В Китае выступили против возможной встречи Цай Инвэнь и Маккарти
В КНР выступили против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и Маккарти
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против возможной встречи главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправилась в Гватемалу
и Белиз
транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетела с Тайваня 29 марта, осуществила транзит в Нью-Йорке
и прибыла в Гватемалу. На обратном пути из Белиза делегация планирует осуществить транзит в Лос-Анджелесе
и затем вернуться на остров. По данным американских СМИ, в Калифорнии
с главой Тайваня в среду встретится спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
"Китай решительно выступает против встречи третьего по рангу должностного лица в США, спикера палаты представителей Кевина Маккарти, с Цай Инвэнь, так как это серьезно противоречит принципу одного Китая и положениям трех совместных китайско-американских коммюнике", - сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. При этом Мао Нин не дала прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Китай провести военные учения вокруг Тайваня в качестве ответной меры.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин
будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
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