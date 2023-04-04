https://ria.ru/20230404/vlasti-1862910408.html

Шор потребовал от властей Молдавии снизить тарифы на газ и электроэнергию

Шор потребовал от властей Молдавии снизить тарифы на газ и электроэнергию - РИА Новости, 04.04.2023

Шор потребовал от властей Молдавии снизить тарифы на газ и электроэнергию

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор требует от властей республики снизить тарифы на газ и электроэнергию немедленно, а изменения в цене ввести... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:29

2023-04-04T14:29

2023-04-04T14:29

в мире

молдавия

россия

газпром

псрм

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор требует от властей республики снизить тарифы на газ и электроэнергию немедленно, а изменения в цене ввести в действие с 1 апреля, учитывая также, что с этой даты некоторые категории граждан перестанут получать компенсации. "Я как председатель партии "Шор" требую от властей немедленного снижения тарифов на природный газ и электроэнергию. А затем, очень быстро и также с 1 апреля, – пересчитать тарифы на отопление, а также на воду и канализацию для всех населенных пунктов страны", - отметил политик на своей странице в соцсети. Шор напомнил, что требование к властям об оплате счетов за три месяца для населения политплатформы "Движение для народа", которую инициировала партия "Шор", подписали более 800 тысяч граждан. "В страну поступили миллиарды леев, но исчезли, как в Бермудском треугольнике. Эти деньги должны дойти до народа Республики Молдова, обнищавшего из-за некомпетентности, воровства и злонамеренности режима Санду-PAS (ПДС – правящая Партия действия и солидарности)", - подчеркнул он. По словам Шора, в качестве премьер-министра он бы заключил контракт с "Газпромом", по которому Молдавия покупала бы газ по цене около 350-400 долларов за тысячу кубометров, и граждане платили бы по тарифу всего около 5 леев (0,27 доллара) за кубометр газа. "При таких условиях тарифы на электроэнергию также снизятся примерно до 1,5 лея (0,082 доллара) за кВт/ч. Снижение тарифов на газ и электроэнергию приведет к снижению цен на другие услуги и продукты", - подчеркнул Шор. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862707990.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, газпром, псрм, илан шор