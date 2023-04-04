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Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ - РИА Новости, 04.04.2023
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13:35 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/veypy-1862893514.html
Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ
Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ - РИА Новости, 04.04.2023
Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ
Запрет вейпов требует подготовки, так как общество должно само понимать, что они наносят вред здоровью, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:35
2023-04-04T13:35
общество
здоровье - общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Запрет вейпов требует подготовки, так как общество должно само понимать, что они наносят вред здоровью, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. Во вторник член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов. "Церковь всегда поддерживала здоровый образ жизни, идею разумной заботы о здоровье. Очевидно, что табакокурение в любых формах, в том числе таких новомодных, как вейпы, никакой пользы человеку не приносит. Однако любой запрет требует подготовки, общество должно понимать, что вейпы, действительно, приносят вред здоровью, и борьба с ними носит научно обоснованный характер, например, по сравнению с обычными сигаретами", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов – по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Русская православная церковь
Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ

В РПЦ считают, что общество должно само понять, что вейпы вредят здоровью и нужен запрет

© iStock.com / Rocky89Электронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Rocky89
Электронная сигарета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Запрет вейпов требует подготовки, так как общество должно само понимать, что они наносят вред здоровью, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.
Во вторник член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.
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"Церковь всегда поддерживала здоровый образ жизни, идею разумной заботы о здоровье. Очевидно, что табакокурение в любых формах, в том числе таких новомодных, как вейпы, никакой пользы человеку не приносит. Однако любой запрет требует подготовки, общество должно понимать, что вейпы, действительно, приносят вред здоровью, и борьба с ними носит научно обоснованный характер, например, по сравнению с обычными сигаретами", - сказал собеседник агентства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов – по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Русская православная церковь
 
 
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