https://ria.ru/20230404/veypy-1862893514.html

Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ

Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ - РИА Новости, 04.04.2023

Запрет вейпов требует подготовки общества, считают в РПЦ

Запрет вейпов требует подготовки, так как общество должно само понимать, что они наносят вред здоровью, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:35

2023-04-04T13:35

2023-04-04T13:35

общество

здоровье - общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Запрет вейпов требует подготовки, так как общество должно само понимать, что они наносят вред здоровью, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии. Во вторник член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних, как предлагалось некоторыми парламентариями ранее. По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов. "Церковь всегда поддерживала здоровый образ жизни, идею разумной заботы о здоровье. Очевидно, что табакокурение в любых формах, в том числе таких новомодных, как вейпы, никакой пользы человеку не приносит. Однако любой запрет требует подготовки, общество должно понимать, что вейпы, действительно, приносят вред здоровью, и борьба с ними носит научно обоснованный характер, например, по сравнению с обычными сигаретами", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов – по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.

https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь