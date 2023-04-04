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Жители Подмосковья смогут записать детей в кружки в упрощенном формате - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
19:54 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/uslugi-1863017865.html
Жители Подмосковья смогут записать детей в кружки в упрощенном формате
Жители Подмосковья смогут записать детей в кружки в упрощенном формате - РИА Новости, 04.04.2023
Жители Подмосковья смогут записать детей в кружки в упрощенном формате
В Московской области оптимизировали и сделали более удобным сервис для записи детей в кружки и секции. Теперь это можно будет сделать через портал "Госуслуги" в РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:54
2023-04-04T19:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области оптимизировали и сделали более удобным сервис для записи детей в кружки и секции. Теперь это можно будет сделать через портал "Госуслуги" в упрощенном формате. Такой информацией поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Каждый кружок наделили уникальным номером. Родителям нужно будет вводить его во время подачи заявления. При этом остальные поля заполнятся автоматически. Таким образом получится значительно сократить время подачи заявления, а также упростить процесс.Выбрать кружок для своего ребенка можно на сайте "Навигатор детства". Там же располагаются и необходимые артикулы секций. Информацию о номере группы можно будет узнать у преподавателя.При этом записаться в несколько кружков можно будет с помощью всего лишь одного заявления.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья смогут записать детей в кружки в упрощенном формате

© РИА Новости / Павел БедняковПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области оптимизировали и сделали более удобным сервис для записи детей в кружки и секции. Теперь это можно будет сделать через портал "Госуслуги" в упрощенном формате. Такой информацией поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
Каждый кружок наделили уникальным номером. Родителям нужно будет вводить его во время подачи заявления. При этом остальные поля заполнятся автоматически. Таким образом получится значительно сократить время подачи заявления, а также упростить процесс.
Выбрать кружок для своего ребенка можно на сайте "Навигатор детства". Там же располагаются и необходимые артикулы секций. Информацию о номере группы можно будет узнать у преподавателя.
При этом записаться в несколько кружков можно будет с помощью всего лишь одного заявления.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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