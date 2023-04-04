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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023
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18:37 04.04.2023 (обновлено: 20:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003547.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 04.04.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
В очередной пакет американской военной помощи Украине, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов, вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:37
2023-04-04T20:32
в мире
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. В очередной пакет американской военной помощи Украине, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов, вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники, сообщил Пентагон.При этом вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.В частности, Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1863003131.html
https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. В очередной пакет американской военной помощи Украине, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов, вошла крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники, сообщил Пентагон.
При этом вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.
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Вчера, 18:37
В частности, Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.
Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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