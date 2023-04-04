"Долго не протянет". Украине напомнили о варианте с Крымом и Донбассом
The Asahi Shimbun: Киев должен пойти на компромисс с Россией и отдать Крым и Донбасс
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет The Asahi Shimbun.
"Союзники [Киева] могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации.
"Союзники [Киева] могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое. В свою очередь, у России остается много лазеек, несмотря на западные санкции, а ее ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту. Так что в долгосрочной перспективе, если ничего не изменится, Киев долго не протянет.
"Перед Зеленским стоит проблема — защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла?" — резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
"Перед Зеленским стоит проблема — защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла?" — резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>