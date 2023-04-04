https://ria.ru/20230404/ukraina-1862810561.html

"Долго не протянет". Украине напомнили о варианте с Крымом и Донбассом

"Долго не протянет". Украине напомнили о варианте с Крымом и Донбассом - РИА Новости, 04.04.2023

"Долго не протянет". Украине напомнили о варианте с Крымом и Донбассом

Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет The Asahi Shimbun. "Союзники [Киева] могут скорректировать свою политику, в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:22

2023-04-04T09:22

2023-04-04T10:55

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет, пишет The Asahi Shimbun. "Союзники [Киева] могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями и находится в руинах, а ВВП сократился вдвое. В свою очередь, у России остается много лазеек, несмотря на западные санкции, а ее ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту. Так что в долгосрочной перспективе, если ничего не изменится, Киев долго не протянет. "Перед Зеленским стоит проблема — защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла?" — резюмировалось в материале. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862669655.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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