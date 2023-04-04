https://ria.ru/20230404/udmurtiya-1863021003.html

В Удмуртии построили более 76 километров газораспределительных сетей

В Удмуртии построили более 76 километров газораспределительных сетей - РИА Новости, 04.04.2023

В Удмуртии построили более 76 километров газораспределительных сетей

Более 76 газораспределительных сетей построили в Удмуртии за три месяца по программе догазификации, по этим сетям к газу смогут подключиться жители 2,9 тысячи... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:14

2023-04-04T20:14

2023-04-04T20:14

удмуртская республика

сарапульский район

завьяловский район

александр бречалов

единая россия

газпром

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 4 апр - РИА Новости. Более 76 газораспределительных сетей построили в Удмуртии за три месяца по программе догазификации, по этим сетям к газу смогут подключиться жители 2,9 тысячи сельских домов, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Когда 76 = 2900, 76 километров газораспределительных сетей за 3 месяца этого года построили в селах и деревнях республики по программе догазификации. Результат - подключиться к газу могут жители еще 2,9 тысячи домов", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. По его словам, программа о социальной догазификации, инициированная партией "Единой России" и поддержанная президентом страны, с лета 2021-го года дала возможность подключиться к сетям владельцев почти 22 тысяч домов в Удмуртии, за это время в регионе построено 415 километров газовых сетей. В пресс-службе главы республики напомнили, что кроме того, в рамках программы развития газоснабжения и газификации в Удмуртии выполняется план-график синхронизации строительства сетей. За счет средств компании "Газпром" ведется проектирование и строительство межпоселковых газопроводов, а республика со своей стороны выполняет обязательства по прокладке распределительных сетей внутри населенных пунктов региона. Так, по этой программе в настоящий момент строительство газопроводов началось в шести деревнях Сарапульского района. В 2023 году начнут строить газопроводы в Завьяловском районе. "В планах построить распределительные сети в деревнях Нижний Вожой, Русский Вожой, Бахтияры и в починке Вожойский. Много вопросов о сроках газификации в минстрой региона поступает от жителей деревни Старый Чультем. Распределительные сети в деревне начнем строить в текущем году, в следующем - объект завершим", - цитирует пресс-служба министра строительства Удмуртии Ришата Ибрагимова.

https://ria.ru/20230329/doma-1861698591.html

https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html

сарапульский район

завьяловский район

удмуртская республика (удмуртия)

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сарапульский район, завьяловский район, александр бречалов, единая россия, газпром, удмуртская республика (удмуртия)