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Генерал США проинспектирует учения в Молдавии по штурму ПМР, заявил депутат

Генерал США проинспектирует учения в Молдавии по штурму ПМР, заявил депутат - РИА Новости, 04.04.2023

Генерал США проинспектирует учения в Молдавии по штурму ПМР, заявил депутат

Депутат Верховного Совета непризнанного Приднестровья, политолог Андрей Сафонов считает, что американский генерал проинспектирует учения молдавских военных по... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T21:22

2023-04-04T21:22

2023-04-04T21:22

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ТИРАСПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховного Совета непризнанного Приднестровья, политолог Андрей Сафонов считает, что американский генерал проинспектирует учения молдавских военных по штурму приднестровских городов. Ожидается, что на учения молдавской армии в учебный центр в Бульбоаку рядом с зоной безопасности прибудет с инспекцией замначальника штаба Оперативного управления сухопутных войск США в Европе и Африке Патрик Эллис. "Это идет отработка взаимодействия с западными силами, и с румынскими. И не будем забывать, куда он приезжает: на Бульбокском полигоне очень часто отрабатывают штурмы городов. Каких городов, я думаю, известно: городов Приднестровья. Ничего больше штурмовать молдавские вооруженные силы не способны. Поэтому, конечно, на фоне геополитического противостояния нарастает эта отработка взаимодействия с войсками потенциального противника России и Приднестровья. Против оперативной группы российских войск, миротворцев России и против приднестровских силовых структур", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

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