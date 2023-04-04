https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html

В Кургане спустя десять лет раскрыли убийство женщины и ее дочери

В Кургане спустя десять лет раскрыли убийство женщины и ее дочери - РИА Новости, 04.04.2023

В Кургане спустя десять лет раскрыли убийство женщины и ее дочери

Следственные органы раскрыли убийство женщины-предпринимателя и ее 8-летней дочери, совершенное в 2012 году в Кургане, обвиняемым оказался друг и коллега... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:57

2023-04-04T17:57

2023-04-04T18:06

происшествия

курган

россия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр – РИА Новости. Следственные органы раскрыли убийство женщины-предпринимателя и ее 8-летней дочери, совершенное в 2012 году в Кургане, обвиняемым оказался друг и коллега убитой, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, тела убитых - 40-летней женщины-предпринимателя и ее 8-летней дочери - нашли вечером 18 января 2012 года в собственном доме в Кургане. По данному факту возбудили уголовное дело. Близкий друг и коллега женщины, который находился на момент преступления в доме, сообщил в правоохранительные органы о случившемся и высказал версию о нападении неизвестных, которые ранили ножом и его. В итоге друг убитой, ранее судимый курганец был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в убийстве, он дал признательные показания. Установлено, что в тот день обвиняемый находился у женщины дома, куда под предлогом покупки жилья пришел ранее судимый представитель криминального сообщества Кургана. В сговоре с грабителем обвиняемый убил женщину и ребенка, нанеся им ножевые ранения, с места были похищены ценные вещи. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следственными органами жителю Кургана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). В отношении второго фигуранта уголовное дело прекращено в связи с его смертью, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230404/nakhodka-1862897779.html

https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html

курган

россия

курганская область

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происшествия, курган, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)