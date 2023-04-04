https://ria.ru/20230404/tyumen-1862894767.html
В Тюменской области заявили о росте индекса промпроизводства в регионе
В Тюменской области заявили о росте индекса промпроизводства в регионе - РИА Новости, 04.04.2023
В Тюменской области заявили о росте индекса промпроизводства в регионе
Индекс промышленного производства в Тюменской области с начала 2023 года вырос на 2,9%, это свидетельствует об устойчивости региональной экономики, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:38
2023-04-04T13:38
2023-04-04T13:38
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экономика
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области с начала 2023 года вырос на 2,9%, это свидетельствует об устойчивости региональной экономики, заявил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Отмечается, что наибольший рост показывают обрабатывающие отрасли - 6,8%. Подчеркивается, что в 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% - машин и оборудования, лекарств - на 44,5%. "Ситуация в экономике Тюменской области устойчива. Несмотря на внешнее давление, региональный индекс промышленного производства вернулся в "зеленую зону". По предварительным данным, за первые два месяца 2023 года этот важный показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года", - сообщил Моор. Губернатор заверил, что "правительство региона и дальше продолжит поддержку региональной промышленности".
https://ria.ru/20230313/zakreditovannost-1857416728.html
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экономика, тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор, Россия
В Тюменской области заявили о росте индекса промпроизводства в регионе
Губернатор Тюменской области Моор заявил о росте индекса промпроизводства в регионе
ТЮМЕНЬ, 4 апр - РИА Новости.
Индекс промышленного производства в Тюменской области с начала 2023 года вырос на 2,9%, это свидетельствует об устойчивости региональной экономики, заявил
губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
Отмечается, что наибольший рост показывают обрабатывающие отрасли - 6,8%. Подчеркивается, что в 2,7 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем на 80% - машин и оборудования, лекарств - на 44,5%.
"Ситуация в экономике Тюменской области устойчива. Несмотря на внешнее давление, региональный индекс промышленного производства вернулся в "зеленую зону". По предварительным данным, за первые два месяца 2023 года этот важный показатель вырос на 2,9% к уровню января-февраля 2022 года", - сообщил Моор.
Губернатор заверил, что "правительство региона и дальше продолжит поддержку региональной промышленности".
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