https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862832655.html
В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах
В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах - РИА Новости, 04.04.2023
В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах
Вашингтон рассчитывает вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиционного блока на выборах 14 мая, готовится план по противостоянию в регионе РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:52
2023-04-04T10:52
2023-04-04T10:52
в мире
турция
россия
украина
кемаль кылычдароглу
нато
сша
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Вашингтон рассчитывает вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиционного блока на выборах 14 мая, готовится план по противостоянию в регионе Сирии, Черного моря и Центральной Азии, пишет во вторник газета Aydınlık. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Ранее газета Hürriyet сообщила, что оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах: на встрече лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса". "Не добившись своих целей на Украине и стремительно теряя власть на Ближнем Востоке, США ищут новые стратегии на поствыборный период (в Турции). В случае победы "стола шести" (так в Турции называют собрания оппозиционного блока) на выборах, США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, планируя противостояния в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии. С этой целью перед "столом шести" поставлена задача взять на себя роль Украины/Зеленского", - пишет издание. Газета обратила внимание на заявления единого кандидата от оппозиции на выборах Кемаля Кылычдароглу во время его визита в США. "Подчеркивая заявления главного советника Кылычдароглу Унала Чевикёза, имеющего отношение к НАТО, в американском журнале Politico и нарисованную им дорожную карту, эксперты заявили, что взгляды Чевикёза на расширение НАТО и Украину были серьезными, а его заявление "Мы напомним России, что мы члены НАТО" было враждебным отношением", - добавляет издание. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858553479.html
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, украина, кемаль кылычдароглу, нато, сша
В мире, Турция, Россия, Украина, Кемаль Кылычдароглу, НАТО, США
В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах
Aydınlık: США намерены вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиции
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Вашингтон рассчитывает вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиционного блока на выборах 14 мая, готовится план по противостоянию в регионе Сирии, Черного моря и Центральной Азии, пишет во вторник газета Aydınlık.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Ранее газета Hürriyet сообщила, что оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах: на встрече лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса".
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"Не добившись своих целей на Украине и стремительно теряя власть на Ближнем Востоке, США ищут новые стратегии на поствыборный период (в Турции). В случае победы "стола шести" (так в Турции называют собрания оппозиционного блока) на выборах, США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, планируя противостояния в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии. С этой целью перед "столом шести" поставлена задача взять на себя роль Украины/Зеленского", - пишет издание.
Газета обратила внимание на заявления единого кандидата от оппозиции на выборах Кемаля Кылычдароглу во время его визита в США.
«
"Кылычдароглу заявлял: "Мы считаем, что должны выступить на стороне Украины в российско-украинской войне". Это было четкое послание США и НАТО и обязательство выступить против России, если они придут к власти", - подчеркивает Aydınlık.
"Подчеркивая заявления главного советника Кылычдароглу Унала Чевикёза, имеющего отношение к НАТО, в американском журнале Politico и нарисованную им дорожную карту, эксперты заявили, что взгляды Чевикёза на расширение НАТО и Украину были серьезными, а его заявление "Мы напомним России, что мы члены НАТО" было враждебным отношением", - добавляет издание.
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
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