https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862832655.html

В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах

В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах - РИА Новости, 04.04.2023

В Турции рассказали, что произойдет в случае победы оппозиции на выборах

Вашингтон рассчитывает вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиционного блока на выборах 14 мая, готовится план по противостоянию в регионе РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:52

2023-04-04T10:52

2023-04-04T10:52

в мире

турция

россия

украина

кемаль кылычдароглу

нато

сша

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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Вашингтон рассчитывает вбить клин в отношения Турции и России в случае победы оппозиционного блока на выборах 14 мая, готовится план по противостоянию в регионе Сирии, Черного моря и Центральной Азии, пишет во вторник газета Aydınlık. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Ранее газета Hürriyet сообщила, что оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах: на встрече лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса". "Не добившись своих целей на Украине и стремительно теряя власть на Ближнем Востоке, США ищут новые стратегии на поствыборный период (в Турции). В случае победы "стола шести" (так в Турции называют собрания оппозиционного блока) на выборах, США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, планируя противостояния в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии. С этой целью перед "столом шести" поставлена задача взять на себя роль Украины/Зеленского", - пишет издание. Газета обратила внимание на заявления единого кандидата от оппозиции на выборах Кемаля Кылычдароглу во время его визита в США. "Подчеркивая заявления главного советника Кылычдароглу Унала Чевикёза, имеющего отношение к НАТО, в американском журнале Politico и нарисованную им дорожную карту, эксперты заявили, что взгляды Чевикёза на расширение НАТО и Украину были серьезными, а его заявление "Мы напомним России, что мы члены НАТО" было враждебным отношением", - добавляет издание. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.

https://ria.ru/20230317/turtsiya-1858553479.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

турция

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, украина, кемаль кылычдароглу, нато, сша