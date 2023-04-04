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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
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09:09 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862808279.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:09
2023-04-04T09:09
в мире
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км. Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

© Sputnik / Осман Нури Черит | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
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Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«
"Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 06.19 (совпадает с мск) в районе Гёксун", - сообщило ведомство.
Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км.
Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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6 февраля, 10:24
 
В миреТурцияКахраманмараш
 
 
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