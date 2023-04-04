https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862808279.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:09
2023-04-04T09:09
2023-04-04T09:09
в мире
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км. Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш
АНКАРА, 4 апр – РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
«
"Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 06.19 (совпадает с мск) в районе Гёксун", - сообщило ведомство.
Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км.
Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
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