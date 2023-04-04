https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862808279.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.04.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:09

2023-04-04T09:09

2023-04-04T09:09

в мире

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 4 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило во вторник управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км. Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш