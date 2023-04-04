https://ria.ru/20230404/trump-1863047955.html
Прокурор заявил о новых уликах и свидетелях в деле Трампа
Прокурор заявил о новых уликах и свидетелях в деле Трампа - РИА Новости, 04.04.2023
Прокурор заявил о новых уликах и свидетелях в деле Трампа
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, от которых отказались его предшественники,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:31
2023-04-04T23:31
2023-04-04T23:44
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, от которых отказались его предшественники, поскольку нашел новые улики и свидетелей.Трампу были во вторник предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Он настаивает на своей невиновности.На пресс-конференции прокурору задали вопрос, почему он взялся за дело, от которого отказался его предшественник и федеральная прокуратура."Нам стало доступно больше доказательств и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями", - сказал Брэгг.
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арест трампа, в мире, манхэттен, сша, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, Манхэттен, США, Дональд Трамп
Прокурор заявил о новых уликах и свидетелях в деле Трампа
Прокурор заявил, что решил предъявить обвинения Трампу после новых улик и свидетелей
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, от которых отказались его предшественники, поскольку нашел новые улики и свидетелей.
Трампу были во вторник предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Он настаивает на своей невиновности.
На пресс-конференции прокурору задали вопрос, почему он взялся за дело, от которого отказался его предшественник и федеральная прокуратура.
"Нам стало доступно больше доказательств и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями", - сказал Брэгг.
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