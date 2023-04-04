https://ria.ru/20230404/trump-1863043712.html
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года - РИА Новости, 04.04.2023
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года
Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:55
2023-04-04T22:55
2023-04-04T23:04
арест трампа
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сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на председательствующего по данному делу судью.Между тем телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.
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арест трампа, в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года
AFP: судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года