https://ria.ru/20230404/trump-1863043712.html

Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года

Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года - РИА Новости, 04.04.2023

Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года

Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:55

2023-04-04T22:55

2023-04-04T23:04

арест трампа

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на председательствующего по данному делу судью.Между тем телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

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арест трампа, в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп