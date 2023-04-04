Рейтинг@Mail.ru
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 04.04.2023 (обновлено: 23:04 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863043712.html
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года - РИА Новости, 04.04.2023
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года
Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:55
2023-04-04T23:04
арест трампа
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cd9af5810d7f5254e6db64c7bbba76f.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на председательствующего по данному делу судью.Между тем телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024243_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_6ef3c60b90dd8b5a48915a143f8b6e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арест трампа, в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года

AFP: судебный процесс по делу Трампа может начаться в январе 2024 года

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может стартовать в январе 2024 года, передает во вторник агентство AFP со ссылкой на председательствующего по данному делу судью.
Между тем телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
Вчера, 20:52
 
Арест ТрампаВ миреСШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала