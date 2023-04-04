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Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы - РИА Новости, 04.04.2023
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22:40 04.04.2023 (обновлено: 23:02 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863041173.html
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы - РИА Новости, 04.04.2023
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы
Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:40
2023-04-04T23:02
арест трампа
в мире
сша
дональд трамп
манхэттен
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных для него выборов 2016 года.Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена."Они (прокуроры) заявили, что Трамп пытался скрыть сговор и подорвать выборы 2016 года, (помешав) распространению негативной информации. Это были тайные и нелегальные платежи", - пересказал выступление обвинения корреспондент телеканала NBC.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.Трамп, по словам журналиста, одного из немногих допущенных в зал суда, был "явно очень огорчен и отвечал резко".
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арест трампа, в мире, сша, дональд трамп, манхэттен, нью-йорк (город)
Арест Трампа, В мире, США, Дональд Трамп, Манхэттен, Нью-Йорк (город)
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы

Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы выплатой актрисе

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных для него выборов 2016 года.
Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена.
"Они (прокуроры) заявили, что Трамп пытался скрыть сговор и подорвать выборы 2016 года, (помешав) распространению негативной информации. Это были тайные и нелегальные платежи", - пересказал выступление обвинения корреспондент телеканала NBC.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.
Трамп, по словам журналиста, одного из немногих допущенных в зал суда, был "явно очень огорчен и отвечал резко".
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Арест ТрампаВ миреСШАДональд ТрампМанхэттенНью-Йорк (город)
 
 
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