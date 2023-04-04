https://ria.ru/20230404/trump-1863041173.html
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы - РИА Новости, 04.04.2023
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы
Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:40
2023-04-04T22:40
2023-04-04T23:02
арест трампа
в мире
сша
дональд трамп
манхэттен
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных для него выборов 2016 года.Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена."Они (прокуроры) заявили, что Трамп пытался скрыть сговор и подорвать выборы 2016 года, (помешав) распространению негативной информации. Это были тайные и нелегальные платежи", - пересказал выступление обвинения корреспондент телеканала NBC.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.Трамп, по словам журналиста, одного из немногих допущенных в зал суда, был "явно очень огорчен и отвечал резко".
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_547e6525d65c9afe5efdfa20b4f3a59c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арест трампа, в мире, сша, дональд трамп, манхэттен, нью-йорк (город)
Арест Трампа, В мире, США, Дональд Трамп, Манхэттен, Нью-Йорк (город)
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы
Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы выплатой актрисе