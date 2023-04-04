https://ria.ru/20230404/trump-1863041173.html

Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы

Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы - РИА Новости, 04.04.2023

Прокуратура на суде обвинила Трампа в попытке повлиять на выборы

Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:40

2023-04-04T22:40

2023-04-04T23:02

арест трампа

в мире

сша

дональд трамп

манхэттен

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Прокуроры на суде над экс-президентом США Дональдом Трампом утверждали, что тот с помощью денежных выплат порноактрисе пытался повлиять на исход победоносных для него выборов 2016 года.Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена."Они (прокуроры) заявили, что Трамп пытался скрыть сговор и подорвать выборы 2016 года, (помешав) распространению негативной информации. Это были тайные и нелегальные платежи", - пересказал выступление обвинения корреспондент телеканала NBC.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.Трамп, по словам журналиста, одного из немногих допущенных в зал суда, был "явно очень огорчен и отвечал резко".

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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арест трампа, в мире, сша, дональд трамп, манхэттен, нью-йорк (город)