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Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения
Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения
Экс-президент США Дональд Трамп во вторник заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности по предъявленным ему 34 пунктам обвинения, передает телеканал CBS. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:50
2023-04-04T21:50
2023-04-04T21:58
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности по предъявленным ему 34 пунктам обвинения, передает телеканал CBS.Согласно этим данным, политику предъявили обвинения в фальсификации деловых документов первой степени.Экс-президент прибыл в суд на Манхэттене более часа назад и до сих пор остается там. Все это время Трамп формально остается под арестом.Ранее адвокат политика Джо Такопина в интервью РИА Новости предполагал, что вся процедура явки экс-президента в суд займет не более получаса.Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания, вероятно, определит, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
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в мире, нью-йорк (город), арест трампа, сша, дональд трамп, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Арест Трампа, США, Дональд Трамп, Манхэттен
Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения
Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения