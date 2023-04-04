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Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений - РИА Новости, 04.04.2023
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21:36 04.04.2023 (обновлено: 21:49 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863033185.html
Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений
Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп прошел в зал судебных заседаний, где ему официально зачитают обвинения, передают местные телеканалы. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:36
2023-04-04T21:49
арест трампа
в мире
сша
манхэттен
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прошел в зал судебных заседаний, где ему официально зачитают обвинения, передают местные телеканалы.Трамп примерно час находился в другом помещении уголовного суда Манхэттена, где, по данным ABC, проходил процедуры, связанные с его арестом, включая снятие отпечатков пальцев.Трамп проследовал к судье без наручников, в своем обычном костюме, но с "каменным лицом", по выражению журналистов. От общения с прессой он уклонился.Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания, вероятно, определит, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
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арест трампа, в мире, сша, манхэттен, россия, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Манхэттен, Россия, Дональд Трамп
Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений

Экс-президент США Трамп прошел в зал судебных заседаний для предъявлений обвинений

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прошел в зал судебных заседаний, где ему официально зачитают обвинения, передают местные телеканалы.
Трамп примерно час находился в другом помещении уголовного суда Манхэттена, где, по данным ABC, проходил процедуры, связанные с его арестом, включая снятие отпечатков пальцев.
Трамп проследовал к судье без наручников, в своем обычном костюме, но с "каменным лицом", по выражению журналистов. От общения с прессой он уклонился.
Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания, вероятно, определит, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
Вчера, 20:52
 
Арест ТрампаВ миреСШАМанхэттенРоссияДональд Трамп
 
 
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