Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 04.04.2023 (обновлено: 20:48 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trump-1863020755.html
Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение
Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:13
2023-04-04T20:48
в мире
дональд трамп
манхэттен
сша
нью-йорк (город)
кевин маккарти
рон десантис
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c27ac5816ad9a511a649774cc5fbe.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения, сообщил корреспондент РИА Новости.У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть".По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира". Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html
манхэттен
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6abc7c877421c476c6a238158e2b8dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, манхэттен, сша, нью-йорк (город), кевин маккарти, рон десантис, арест трампа
В мире, Дональд Трамп, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), Кевин Маккарти, Рон Десантис, Арест Трампа
Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение

Бывший президент США Трамп прибыл к зданию суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения, сообщил корреспондент РИА Новости.
У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть".
По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира". Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.
Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.
Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.
Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Вчера, 18:16
 
В миреДональд ТрампМанхэттенСШАНью-Йорк (город)Кевин МаккартиРон ДесантисАрест Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала