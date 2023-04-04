https://ria.ru/20230404/trump-1863020755.html

Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение

Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение - РИА Новости, 04.04.2023

Трамп прибыл к зданию суда, где ему предъявят обвинение

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:13

2023-04-04T20:13

2023-04-04T20:48

в мире

дональд трамп

манхэттен

сша

нью-йорк (город)

кевин маккарти

рон десантис

арест трампа

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена, где ему предъявят обвинения, сообщил корреспондент РИА Новости.У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией политика и надписями "Трамп или смерть".По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира". Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html

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в мире, дональд трамп, манхэттен, сша, нью-йорк (город), кевин маккарти, рон десантис, арест трампа