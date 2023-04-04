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Пресса ожидает выезда Трампа в суд, где ему выдвинут обвинение
Пресса ожидает выезда Трампа в суд, где ему выдвинут обвинение - РИА Новости, 04.04.2023
Пресса ожидает выезда Трампа в суд, где ему выдвинут обвинение
Пресса ожидает выезда экс-президента США Дональда Трампа в суд, пешеходное движение на пересечении Пятой авеню и 56 стрит перекрыто, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:11
2023-04-04T17:11
2023-04-04T20:48
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дональд трамп
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сша
арест трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр - РИА Новости. Пресса ожидает выезда экс-президента США Дональда Трампа в суд, пешеходное движение на пересечении Пятой авеню и 56 стрит перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. Здесь находится известный небоскреб Trump Tower, где регулярно останавливается Трамп, будучи в Нью-Йорке. Около получаса назад в здание вошел его адвокат Джо Такопина. Ожидается, что бывший президент США во вторник появится в уголовном суде Манхэтена, где ему будет предъявлено обвинение. В районе небоскреба ездит один автомобиль с флагами в поддержку Трампа. За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут выдвинуты только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс - ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Трамп ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, арест трампа
В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США, Арест Трампа
Пресса ожидает выезда Трампа в суд, где ему выдвинут обвинение
Пресса ожидает выезда экс-президента США Трампа в суд, где ему выдвинут обвинение