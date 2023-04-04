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В Черниговской и Сумской областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2023
В Черниговской и Сумской областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал одновременно в 16.29 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В Черниговской и Сумской областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях