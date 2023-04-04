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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 04.04.2023 (обновлено: 12:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trevoga-1862873076.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:44
2023-04-04T12:56
специальная военная операция на украине
киев
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 12.38 по 12.43 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230404/trevoga-1862863469.html
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Екатерина Зайцева
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киев, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 12.38 по 12.43 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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