Появились первые кадры с Трампом в зале суда
AP опубликовало первые кадры экс-президента Дональда Трампа в зале суда
© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. AP опубликовало первое фото экс-президента Дональда Трампа в зале суда.
Экс-президент прибыл в суд на Манхэттене более часа назад и до сих пор остается там. Все это время Трамп формально остается под арестом.
© AP Photo / Mary AltafferТрамп в зале суда
© AP Photo / Mary Altaffer
Трамп в зале суда
Суть обвинений
За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс. В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.
Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году
Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания, вероятно, определит, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".