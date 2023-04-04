https://ria.ru/20230404/tramp-1863038171.html

Появились первые кадры с Трампом в зале суда

Появились первые кадры с Трампом в зале суда - РИА Новости, 04.04.2023

Появились первые кадры с Трампом в зале суда

AP опубликовало первое фото экс-президента Дональда Трампа в зале суда. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T22:13

2023-04-04T22:13

2023-04-04T22:35

арест трампа

в мире

манхэттен

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. AP опубликовало первое фото экс-президента Дональда Трампа в зале суда.Экс-президент прибыл в суд на Манхэттене более часа назад и до сих пор остается там. Все это время Трамп формально остается под арестом.Суть обвиненийЗа предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс. В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп состоял с ней в отношениях, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 годуТрамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от России, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания, вероятно, определит, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".

https://ria.ru/20230404/tramp-1863033823.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

манхэттен

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арест трампа, в мире, манхэттен, сша, дональд трамп