https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:16
2023-04-04T18:16
2023-04-04T20:48
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. Трампа во вторник ждут в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, чтобы предъявить ему обвинения. "Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%", - написал Трамп в социальных сетях. Он высказался за то, чтобы заседание было перенесено в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. "Это было было очень справедливым и безопасным местом", - сказал Трамп. Его адвокаты ранее говорили, что не планируют ходатайствовать о переносе процесса. "Кроме того... судья и его семья хорошо известны как ненавистники Трампа. Он был несправедливым бедствием на предыдущем деле, связанном с Трампом", - написал экс-президент. Ожидается, что Трампу, который еще накануне прилетел в Нью-Йорк, предъявят несколько десятков обвинений, связанных с фальсификацией официальной отчетности при оформление денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об предполагаемом романе. Сам Трамп настаивает на своей невиновности и собирается заявить об этом в суде.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862981646.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Экс-президент США Трамп пожаловался на несправедливый выбор места для суда над ним
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью.
Трампа во вторник ждут в центре Нью-Йорка
, на Манхэттене
, чтобы предъявить ему обвинения.
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения
"Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%", - написал Трамп в социальных сетях.
Он высказался за то, чтобы заседание было перенесено в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. "Это было было очень справедливым и безопасным местом", - сказал Трамп.
Его адвокаты ранее говорили, что не планируют ходатайствовать о переносе процесса.
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат
"Кроме того... судья и его семья хорошо известны как ненавистники Трампа. Он был несправедливым бедствием на предыдущем деле, связанном с Трампом", - написал экс-президент.
Ожидается, что Трампу, который еще накануне прилетел в Нью-Йорк, предъявят несколько десятков обвинений, связанных с фальсификацией официальной отчетности при оформление денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об предполагаемом романе. Сам Трамп настаивает на своей невиновности и собирается заявить об этом в суде.
Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат