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Трамп назвал выбор места для суда несправедливым - РИА Новости, 04.04.2023
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18:16 04.04.2023 (обновлено: 20:48 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым - РИА Новости, 04.04.2023
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым
Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:16
2023-04-04T20:48
в мире
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сша
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. Трампа во вторник ждут в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, чтобы предъявить ему обвинения. "Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%", - написал Трамп в социальных сетях. Он высказался за то, чтобы заседание было перенесено в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. "Это было было очень справедливым и безопасным местом", - сказал Трамп. Его адвокаты ранее говорили, что не планируют ходатайствовать о переносе процесса. "Кроме того... судья и его семья хорошо известны как ненавистники Трампа. Он был несправедливым бедствием на предыдущем деле, связанном с Трампом", - написал экс-президент. Ожидается, что Трампу, который еще накануне прилетел в Нью-Йорк, предъявят несколько десятков обвинений, связанных с фальсификацией официальной отчетности при оформление денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об предполагаемом романе. Сам Трамп настаивает на своей невиновности и собирается заявить об этом в суде.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862981646.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп назвал выбор места для суда несправедливым

Экс-президент США Трамп пожаловался на несправедливый выбор места для суда над ним

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью.
Трампа во вторник ждут в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, чтобы предъявить ему обвинения.
Женщина в шляпе с американским флагом и значком с изображением Дональда Трампа в знак поддержки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Сторонники Трампа собираются у суда, где ему предъявят обвинения
Вчера, 17:22
"Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%", - написал Трамп в социальных сетях.
Он высказался за то, чтобы заседание было перенесено в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. "Это было было очень справедливым и безопасным местом", - сказал Трамп.
Его адвокаты ранее говорили, что не планируют ходатайствовать о переносе процесса.
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Дело против Трампа укрепит шансы политика на переизбрание, заявил адвокат
Вчера, 09:12
"Кроме того... судья и его семья хорошо известны как ненавистники Трампа. Он был несправедливым бедствием на предыдущем деле, связанном с Трампом", - написал экс-президент.
Ожидается, что Трампу, который еще накануне прилетел в Нью-Йорк, предъявят несколько десятков обвинений, связанных с фальсификацией официальной отчетности при оформление денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об предполагаемом романе. Сам Трамп настаивает на своей невиновности и собирается заявить об этом в суде.
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Дело Трампа может стать самым трудным в его карьере, заявил адвокат
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