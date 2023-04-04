https://ria.ru/20230404/tramp-1862998049.html

Трамп назвал выбор места для суда несправедливым

Трамп назвал выбор места для суда несправедливым - РИА Новости, 04.04.2023

Трамп назвал выбор места для суда несправедливым

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:16

2023-04-04T18:16

2023-04-04T20:48

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался на "несправедливый" выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. Трампа во вторник ждут в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, чтобы предъявить ему обвинения. "Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%", - написал Трамп в социальных сетях. Он высказался за то, чтобы заседание было перенесено в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. "Это было было очень справедливым и безопасным местом", - сказал Трамп. Его адвокаты ранее говорили, что не планируют ходатайствовать о переносе процесса. "Кроме того... судья и его семья хорошо известны как ненавистники Трампа. Он был несправедливым бедствием на предыдущем деле, связанном с Трампом", - написал экс-президент. Ожидается, что Трампу, который еще накануне прилетел в Нью-Йорк, предъявят несколько десятков обвинений, связанных с фальсификацией официальной отчетности при оформление денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об предполагаемом романе. Сам Трамп настаивает на своей невиновности и собирается заявить об этом в суде.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862981646.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, арест трампа