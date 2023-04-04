https://ria.ru/20230404/tramp-1862793274.html
Спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа, сообщил CNN
Спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа, сообщил CNN - РИА Новости, 04.04.2023
Спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа, сообщил CNN
Команда спецпрокурора США Джека Смита, расследующего дело о характере обращения экс-президента Дональда Трампа с секретными документами, завершила сбор... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:41
2023-04-04T03:41
2023-04-04T03:42
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Команда спецпрокурора США Джека Смита, расследующего дело о характере обращения экс-президента Дональда Трампа с секретными документами, завершила сбор доказательств, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на близкие к следствию источники. Согласно этим данным, следователи получили доказательства в виде ежедневных записей, текстовых сообщений, электронных писем и фотографий. Сейчас их усилия сфокусированы на систематизации собранной информации, а также поиске и опросе свидетелей. Как отмечают источники, появление новых деталей по данному делу может служить признаком того, что министерство юстиции США приближается к окончанию расследования в отношении Трампа. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2022 года. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Спецпрокурор США получил доказательства по делу Трампа, сообщил CNN
CNN: спецпрокурор США получил доказательства по делу о хранении у Трампа секретных бумаг
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости.
Команда спецпрокурора США Джека Смита, расследующего дело о характере обращения экс-президента Дональда Трампа с секретными документами, завершила сбор доказательств, передает в понедельник телеканал CNN
со ссылкой на близкие к следствию источники.
Согласно этим данным, следователи получили доказательства в виде ежедневных записей, текстовых сообщений, электронных писем и фотографий. Сейчас их усилия сфокусированы на систематизации собранной информации, а также поиске и опросе свидетелей.
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Как отмечают источники, появление новых деталей по данному делу может служить признаком того, что министерство юстиции США приближается к окончанию расследования в отношении Трампа.
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде
.
Хранение секретных документов стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2022 года. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы.
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