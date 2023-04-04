https://ria.ru/20230404/tramp-1862791012.html

Все обвинения против Трампа основаны на одном деле, считает адвокат

Все обвинения против Трампа основаны на одном деле, считает адвокат - РИА Новости, 04.04.2023

Все обвинения против Трампа основаны на одном деле, считает адвокат

Защита экс-президента США Дональда Трампа не знает точного числа пунктов готовящегося обвинения против политика, однако считает, что все они основаны на одном и РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:52

2023-04-04T02:52

2023-04-04T03:08

в мире

сша

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр — РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа не знает точного числа пунктов готовящегося обвинения против политика, однако считает, что все они основаны на одном и том же деле, заявил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Джо Такопина.Накануне Трамп прибыл в Нью-Йорк, где сегодня ему предъявят обвинение. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Юрист добавил, что его "не беспокоит", сколько пунктов обвинений предъявят политику, поскольку все они базируются на одном и том же деле.По мнению собеседника агентства, "оружием" в деле против Трампа стал прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, которого поддерживают "финансисты-демократы".Кроме того, Такопина уточнил, что во время процедуры предъявления обвинений экс-президенту не наденут наручники, но офис прокурора все равно постарается устроить "большое шоу", чтобы получить большую огласку. Тем не менее адвокат выразил уверенность, что это не испугает его подзащитного.Ранее Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира". Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, при этом заявил, что штат не станет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862790531.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862790004.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862784508.html

сша

нью-йорк (город)

манхэттен

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп