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Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий - РИА Новости, 04.04.2023
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14:33 04.04.2023 (обновлено: 14:41 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862911349.html
Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий
Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий - РИА Новости, 04.04.2023
Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий
АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:33
2023-04-04T14:41
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
максут шадаев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства. "Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика". По итогам доклада Дмитрий Чернышенко поручил АНО "Цифровая экономика" разработать концепцию Центра технологического лидерства, и реализовать в пилотном режиме проект по исследованию рынков и лучших практик импортозамещения ПО в ключевых отраслях экономики", - говорится в сообщении. Идею создания центра поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что центр обеспечит поддержку отечественных технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижение и тиражирование. "Сегодня импортозамещение является одной из ключевых задач государства и бизнес активно вовлечен в эту повестку", - добавил Шадаев. Вице-премьер также поручил организовать в декабре 2023 года форум, посвящённый ключевым достижениям отраслей цифровой экономики за 2023 год и динамике развития. "Совместными усилиями мы подготовили Белую книгу цифровой экономики – считаю, что проект должен стать ежегодным. Прошу запустить до конца года интернет-портал, где будут регулярно обновляться основные аналитические показатели по направлениям цифровой экономики, а также будет размещена электронная версия Белой книги цифровой экономики", - добавил Чернышенко. По его словам, ресурс позволит участникам рынка и госструктурам лучше ориентироваться в тенденциях по цифровизации и принимать максимально взвешенные управленческие решения.
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, максут шадаев
Экономика, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев
Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий

Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки российских технологий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства.
"Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика". По итогам доклада Дмитрий Чернышенко поручил АНО "Цифровая экономика" разработать концепцию Центра технологического лидерства, и реализовать в пилотном режиме проект по исследованию рынков и лучших практик импортозамещения ПО в ключевых отраслях экономики", - говорится в сообщении.
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Идею создания центра поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что центр обеспечит поддержку отечественных технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижение и тиражирование. "Сегодня импортозамещение является одной из ключевых задач государства и бизнес активно вовлечен в эту повестку", - добавил Шадаев.
Вице-премьер также поручил организовать в декабре 2023 года форум, посвящённый ключевым достижениям отраслей цифровой экономики за 2023 год и динамике развития.
"Совместными усилиями мы подготовили Белую книгу цифровой экономики – считаю, что проект должен стать ежегодным. Прошу запустить до конца года интернет-портал, где будут регулярно обновляться основные аналитические показатели по направлениям цифровой экономики, а также будет размещена электронная версия Белой книги цифровой экономики", - добавил Чернышенко. По его словам, ресурс позволит участникам рынка и госструктурам лучше ориентироваться в тенденциях по цифровизации и принимать максимально взвешенные управленческие решения.
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