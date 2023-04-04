https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862911349.html

Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий

Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий - РИА Новости, 04.04.2023

Чернышенко поручил разработать концепцию центра для поддержки технологий

АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:33

2023-04-04T14:33

2023-04-04T14:41

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

максут шадаев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства. "Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика". По итогам доклада Дмитрий Чернышенко поручил АНО "Цифровая экономика" разработать концепцию Центра технологического лидерства, и реализовать в пилотном режиме проект по исследованию рынков и лучших практик импортозамещения ПО в ключевых отраслях экономики", - говорится в сообщении. Идею создания центра поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что центр обеспечит поддержку отечественных технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижение и тиражирование. "Сегодня импортозамещение является одной из ключевых задач государства и бизнес активно вовлечен в эту повестку", - добавил Шадаев. Вице-премьер также поручил организовать в декабре 2023 года форум, посвящённый ключевым достижениям отраслей цифровой экономики за 2023 год и динамике развития. "Совместными усилиями мы подготовили Белую книгу цифровой экономики – считаю, что проект должен стать ежегодным. Прошу запустить до конца года интернет-портал, где будут регулярно обновляться основные аналитические показатели по направлениям цифровой экономики, а также будет размещена электронная версия Белой книги цифровой экономики", - добавил Чернышенко. По его словам, ресурс позволит участникам рынка и госструктурам лучше ориентироваться в тенденциях по цифровизации и принимать максимально взвешенные управленческие решения.

https://ria.ru/20230116/ii-1845241370.html

https://ria.ru/20230324/studenty-1860399469.html

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, максут шадаев