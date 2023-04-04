https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862903493.html

Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета

Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета - РИА Новости, 04.04.2023

Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета

Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:05

2023-04-04T14:05

2023-04-04T14:05

экономика

россия

владимир путин

технологии

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. "И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", - отметил президент.

https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, технологии