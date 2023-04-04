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Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета - РИА Новости, 04.04.2023
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14:05 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862903493.html
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
экономика
россия
владимир путин
технологии
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. "И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", - отметил президент.
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета

Путин призвал расширять преференции проектам, направленным на технологический суверенитет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления входе рабочей поездки в Тулу - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.
«
"В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции", - сказал Путин.
Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.
"И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", - отметил президент.
Производство термоэлектрических элементов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российской электронике дали преимущество при госзакупках
30 марта, 14:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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