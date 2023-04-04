https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862903493.html
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета - РИА Новости, 04.04.2023
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
2023-04-04T14:05
экономика
россия
владимир путин
технологии
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. "И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", - отметил президент.
https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Путин призвал расширять преференции проектам, направленным на технологический суверенитет
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.
«
"В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции", - сказал Путин.
Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.
"И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций", - отметил президент.
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