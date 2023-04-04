https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862856007.html

Путин призвал добиваться технологического суверенитета России

Путин призвал добиваться технологического суверенитета России - РИА Новости, 04.04.2023

Путин призвал добиваться технологического суверенитета России

В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:55

2023-04-04T11:55

2023-04-04T12:36

россия

технологии

владимир путин

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш".

https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, владимир путин