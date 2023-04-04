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Путин призвал добиваться технологического суверенитета России - РИА Новости, 04.04.2023
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11:55 04.04.2023 (обновлено: 12:36 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862856007.html
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:55
2023-04-04T12:36
россия
технологии
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш".
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России

Путин призвал в самое ближайшее время добиться технологического суверенитета России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с работниками завода "Тулажелдормаш" в ходе рабочей поездки в Тулу. 4 апреля 2023
Президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками завода Тулажелдормаш в ходе рабочей поездки в Тулу. 4 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками завода "Тулажелдормаш" в ходе рабочей поездки в Тулу. 4 апреля 2023
Читать ria.ru в
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш".
«
"Абсолютно ключевой вопрос – это то, что нам нужно сделать в самое ближайшее время – добиться технологического суверенитета России", - сказал Путин.
Производство термоэлектрических элементов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российской электронике дали преимущество при госзакупках
30 марта, 14:36
 
РоссияТехнологииВладимир Путин
 
 
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