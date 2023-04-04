https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862856007.html
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:55
2023-04-04T11:55
2023-04-04T12:36
россия
технологии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862868289_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_6e9d08aabf878c4d0500d344a24b5529.jpg
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. В самое ближайшее время надо добиться технологического суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш".
https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862868289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4837e6008528e8d97d36a327c2ff5f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
Путин призвал в самое ближайшее время добиться технологического суверенитета России