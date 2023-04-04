https://ria.ru/20230404/tayvan-1862796586.html

Тайвань отследил 20 самолетов и три корабля армии КНР вблизи острова

Тайвань отследил 20 самолетов и три корабля армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 04.04.2023

Тайвань отследил 20 самолетов и три корабля армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:46

2023-04-04T05:46

2023-04-04T07:15

в мире

тайвань

китай

сша

кевин маккарти

нэнси пелоси

цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6.00 3 апреля до 6.00 4 апреля вокруг Тайваня были зафиксированы 20 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что один беспилотник BZK-005 и восемь самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе семь истребителей J-16 и один противолодочный самолет Y-8. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. По данным СМИ, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в среду встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ранее о готовности принять меры в случае встречи Маккарти и главы Тайваня заявили в Пекине. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая, что повлечет реакцию. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862687324.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html

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китай

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в мире, тайвань, китай, сша, кевин маккарти, нэнси пелоси, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая