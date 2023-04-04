https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз - РИА Новости, 04.04.2023
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз
Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:32
2023-04-04T09:32
2023-04-04T09:32
астраханская область
астраханская область
виктор евтухов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Волготранс-2501" оснащен шестью грузовыми танками, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе "Лотос" строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка - около четырех метров, скорость хода около 20 километров в час. По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии, в настоящее время на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза-контейнеровоза с повышенной вместительностью. Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев, судостроение является одной из основ социально-экономического развития области.
https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, виктор евтухов
Астраханская область, Астраханская область, Виктор Евтухов
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз
Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
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"На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта состоялась церемония подписания приемопередаточного акта танкера-химовоза "Волготранс-2501", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время судно выйдет в рейс.
"Волготранс-2501" оснащен шестью грузовыми танками, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе "Лотос" строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка - около четырех метров, скорость хода около 20 километров в час.
По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии, в настоящее время на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза-контейнеровоза с повышенной вместительностью.
Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев, судостроение является одной из основ социально-экономического развития области.
«
"Строительство таких танкеров показывает нашим соседям - странам каспийской пятерки, что Астраханская область способна изготавливать и спускать на воду современные суда", - приводятся в сообщении его слова.
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