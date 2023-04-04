Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
09:32 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз - РИА Новости, 04.04.2023
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз
Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:32
2023-04-04T09:32
астраханская область
астраханская область
виктор евтухов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253754_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cada105f70eace9788a0ad8f25aa103a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Волготранс-2501" оснащен шестью грузовыми танками, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе "Лотос" строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка - около четырех метров, скорость хода около 20 километров в час. По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии, в настоящее время на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза-контейнеровоза с повышенной вместительностью. Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев, судостроение является одной из основ социально-экономического развития области.
https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253754_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_efde4a4ed232c125614a6519b4c2d2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, виктор евтухов
Астраханская область, Астраханская область, Виктор Евтухов
В Астраханской области построили современный танкер-химовоз

Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили в Астраханской области

© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области
Цех судостроительного завода Лотос в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Цех судостроительного завода "Лотос" в Астраханской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
«
"На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта состоялась церемония подписания приемопередаточного акта танкера-химовоза "Волготранс-2501", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время судно выйдет в рейс.
"Волготранс-2501" оснащен шестью грузовыми танками, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе "Лотос" строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка - около четырех метров, скорость хода около 20 километров в час.
По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии, в настоящее время на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза-контейнеровоза с повышенной вместительностью.
Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев, судостроение является одной из основ социально-экономического развития области.
«
"Строительство таких танкеров показывает нашим соседям - странам каспийской пятерки, что Астраханская область способна изготавливать и спускать на воду современные суда", - приводятся в сообщении его слова.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Астраханская и казахстанская Атырауская области договорились сотрудничать
2 апреля, 12:29
 
Астраханская областьАстраханская областьВиктор Евтухов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала