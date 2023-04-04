https://ria.ru/20230404/tanker-1862812662.html

В Астраханской области построили современный танкер-химовоз

В Астраханской области построили современный танкер-химовоз - РИА Новости, 04.04.2023

В Астраханской области построили современный танкер-химовоз

Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:32

2023-04-04T09:32

2023-04-04T09:32

астраханская область

астраханская область

виктор евтухов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568253754_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cada105f70eace9788a0ad8f25aa103a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Современный танкер-химовоз "Волготранс-2501" построили на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Волготранс-2501" оснащен шестью грузовыми танками, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. На сегодняшний день на заводе "Лотос" строится еще одно судно данного проекта. Длина танкера почти 140 метров, ширина более 16 метров, осадка - около четырех метров, скорость хода около 20 километров в час. По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии, в настоящее время на предприятии закладываются еще четыре новых сухогруза-контейнеровоза с повышенной вместительностью. Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев, судостроение является одной из основ социально-экономического развития области.

https://ria.ru/20230402/sotrudnichestvo-1862455064.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, виктор евтухов