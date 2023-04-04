https://ria.ru/20230404/suverenitet-1862862195.html

Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет

Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет - РИА Новости, 04.04.2023

Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет

Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:13

2023-04-04T12:13

2023-04-04T12:25

в мире

минск

россия

москва

сергей нарышкин

александр лукашенко

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. "Стремление группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Конечно, мы – ни Россия, ни Белоруссия – этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. У нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами", - сказал глава СВР.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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в мире, минск, россия, москва, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)