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Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет - РИА Новости, 04.04.2023
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12:13 04.04.2023 (обновлено: 12:25 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/suverenitet-1862862195.html
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет
Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:13
2023-04-04T12:25
в мире
минск
россия
москва
сергей нарышкин
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. "Стремление группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Конечно, мы – ни Россия, ни Белоруссия – этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. У нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами", - сказал глава СВР.
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в мире, минск, россия, москва, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Минск, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет

Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу и дальше доминировать за счет суверенитета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
"Стремление группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Конечно, мы – ни Россия, ни Белоруссия – этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. У нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами", - сказал глава СВР.
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Украина доведет поляков до потери суверенитета
25 марта, 08:00
 
В миреМинскРоссияМоскваСергей НарышкинАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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