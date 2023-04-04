https://ria.ru/20230404/suverenitet-1862862195.html
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет
Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:13
2023-04-04T12:13
2023-04-04T12:25
в мире
минск
россия
москва
сергей нарышкин
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Москва и Минск не позволят Западу поддерживать свое глобальное доминирование за счёт их суверенитета, заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. "Стремление группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Конечно, мы – ни Россия, ни Белоруссия – этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. У нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами", - сказал глава СВР.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
минск
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, россия, москва, сергей нарышкин, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Минск, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу ущемлять свой суверенитет
Нарышкин: Москва и Минск не позволят Западу и дальше доминировать за счет суверенитета