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Генерал США признал превосходство Китая в судостроении - РИА Новости, 04.04.2023
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02:18 04.04.2023 (обновлено: 02:26 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sudostroenie-1862789665.html
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении - РИА Новости, 04.04.2023
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении
Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:18
2023-04-04T02:26
сша
китай
украина
атлантический совет
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше военных кораблей, чем все верфи США вместе взятые, заявил в понедельник начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган. "Одна китайская верфь может производить за год большей кораблей, нежели все наши верфи вместе взятые", - сказал американский офицер в ходе тематической дискуссии на площадке Атлантического совета. По его словам, "неожиданно затяжной характер" конфликта на Украине за последний год помог вскрыть ключевые недостатки военно-промышленного комплекса США, чьи мощности "нуждаются в значительном расширении". Клинган также добавил, что США было важно заблаговременно разместить в союзных странах как можно больше своих частей вооружений, поскольку в случае начала конфликта в той или иной стране возможность их оперативной переброски из США "не могла быть гарантирована".
https://ria.ru/20230401/dollar-1862306345.html
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сша, китай, украина, атлантический совет , в мире
США, Китай, Украина, Атлантический совет , В мире
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении

Генерал США Клинган: одна верфь КНР строит больше кораблей в год, чем все американские

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭсминец "Шеньян"
Эсминец Шеньян - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эсминец "Шеньян". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше военных кораблей, чем все верфи США вместе взятые, заявил в понедельник начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган.
"Одна китайская верфь может производить за год большей кораблей, нежели все наши верфи вместе взятые", - сказал американский офицер в ходе тематической дискуссии на площадке Атлантического совета.
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1 апреля, 05:37
По его словам, "неожиданно затяжной характер" конфликта на Украине за последний год помог вскрыть ключевые недостатки военно-промышленного комплекса США, чьи мощности "нуждаются в значительном расширении".
Клинган также добавил, что США было важно заблаговременно разместить в союзных странах как можно больше своих частей вооружений, поскольку в случае начала конфликта в той или иной стране возможность их оперативной переброски из США "не могла быть гарантирована".
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