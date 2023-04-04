https://ria.ru/20230404/sudostroenie-1862789665.html
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении - РИА Новости, 04.04.2023
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении
Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:18
2023-04-04T02:18
2023-04-04T02:26
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украина
атлантический совет
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше военных кораблей, чем все верфи США вместе взятые, заявил в понедельник начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган. "Одна китайская верфь может производить за год большей кораблей, нежели все наши верфи вместе взятые", - сказал американский офицер в ходе тематической дискуссии на площадке Атлантического совета. По его словам, "неожиданно затяжной характер" конфликта на Украине за последний год помог вскрыть ключевые недостатки военно-промышленного комплекса США, чьи мощности "нуждаются в значительном расширении". Клинган также добавил, что США было важно заблаговременно разместить в союзных странах как можно больше своих частей вооружений, поскольку в случае начала конфликта в той или иной стране возможность их оперативной переброски из США "не могла быть гарантирована".
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сша, китай, украина, атлантический совет , в мире
США, Китай, Украина, Атлантический совет , В мире
Генерал США признал превосходство Китая в судостроении
Генерал США Клинган: одна верфь КНР строит больше кораблей в год, чем все американские