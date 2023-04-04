https://ria.ru/20230404/sudostroenie-1862789665.html

Генерал США признал превосходство Китая в судостроении

Генерал США признал превосходство Китая в судостроении - РИА Новости, 04.04.2023

Генерал США признал превосходство Китая в судостроении

Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:18

2023-04-04T02:18

2023-04-04T02:26

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китай

украина

атлантический совет

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Судостроительный потенциал КНР значительно опережает американский, об этом свидетельствует тот факт, что лишь одна из китайских верфей производит в год больше военных кораблей, чем все верфи США вместе взятые, заявил в понедельник начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган. "Одна китайская верфь может производить за год большей кораблей, нежели все наши верфи вместе взятые", - сказал американский офицер в ходе тематической дискуссии на площадке Атлантического совета. По его словам, "неожиданно затяжной характер" конфликта на Украине за последний год помог вскрыть ключевые недостатки военно-промышленного комплекса США, чьи мощности "нуждаются в значительном расширении". Клинган также добавил, что США было важно заблаговременно разместить в союзных странах как можно больше своих частей вооружений, поскольку в случае начала конфликта в той или иной стране возможность их оперативной переброски из США "не могла быть гарантирована".

https://ria.ru/20230401/dollar-1862306345.html

https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html

сша

китай

украина

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сша, китай, украина, атлантический совет , в мире