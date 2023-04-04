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В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал - РИА Новости, 04.04.2023
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15:49 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/stena-1862942787.html
В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал
В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал - РИА Новости, 04.04.2023
В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал
Часть стены пятиэтажного аварийного общежития обрушилась в Саратове, в результате никто не пострадал, прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:49
2023-04-04T15:49
происшествия
саратов
заречный
жилье
россия
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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Часть стены пятиэтажного аварийного общежития обрушилась в Саратове, в результате никто не пострадал, прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства региона. "По предварительным данным, сегодня, 4 апреля 2023 года, в дневное время произошло частичное обрушение стены пятиэтажного двухподъездного жилого многоквартирного здания общежития по адресу: дом 27А на улице Заречной в Саратове. В результате происшествия пострадавших нет... В настоящее время экстренные службы осуществляют разбор завалов и устраняют последствия обрушения, органы местного самоуправления принимают меры по расселению жильцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что дом 1966 года постройки в 2018 году был признан аварийным и подлежащим сносу, при этом расселение жителей в рамках областной программы планировалось до 31 декабря этого года. "По поручению прокурора области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку по факту частичного обрушения стены дома", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230314/obrushenie-1857693330.html
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происшествия, саратов, заречный, жилье, россия
Происшествия, Саратов, Заречный, Жилье, Россия
В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал

В Саратове обрушилась часть стены аварийного общежития, никто не пострадал

© Фото : Прокуратура Саратовской областиЧастичное обрушение стены дома в Саратове
Частичное обрушение стены дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Частичное обрушение стены дома в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Часть стены пятиэтажного аварийного общежития обрушилась в Саратове, в результате никто не пострадал, прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства региона.
"По предварительным данным, сегодня, 4 апреля 2023 года, в дневное время произошло частичное обрушение стены пятиэтажного двухподъездного жилого многоквартирного здания общежития по адресу: дом 27А на улице Заречной в Саратове. В результате происшествия пострадавших нет... В настоящее время экстренные службы осуществляют разбор завалов и устраняют последствия обрушения, органы местного самоуправления принимают меры по расселению жильцов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дом 1966 года постройки в 2018 году был признан аварийным и подлежащим сносу, при этом расселение жителей в рамках областной программы планировалось до 31 декабря этого года.
"По поручению прокурора области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку по факту частичного обрушения стены дома", - отмечается в сообщении.
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