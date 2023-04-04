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На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных - РИА Новости, 04.04.2023
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр", поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении
Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении
2023-04-04T15:21
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PT3M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлении Киев потерял до 250 военных