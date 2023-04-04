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На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 04.04.2023 (обновлено: 15:44 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862930585.html
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных - РИА Новости, 04.04.2023
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр", поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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7 495 645-6601
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60
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Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении
Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлении Киев потерял до 250 военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр", поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 апреля, 15:32
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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