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На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных - РИА Новости, 04.04.2023

На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:21

2023-04-04T15:21

2023-04-04T15:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр", поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении Минобороны об уничтожении до 225 украинских военных на Краснолиманском направлении 2023-04-04T15:21 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность