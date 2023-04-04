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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 04.04.2023 (обновлено: 15:36 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862930458.html
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 65 украинских военных на Донецком направлении, также уничтожены четыре бронемашины и гаубица Д-30, заявили во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 65 украинских военных на Донецком направлении, также уничтожены четыре бронемашины и гаубица Д-30, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ

Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота ВС РФ в зоне СВО
Работа ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 65 украинских военных на Донецком направлении, также уничтожены четыре бронемашины и гаубица Д-30, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 апреля, 15:32
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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