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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 65 украинских военных на Донецком направлении, также уничтожены четыре бронемашины и гаубица Д-30, заявили во... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:21
2023-04-04T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 65 украинских военных на Донецком направлении, также уничтожены четыре бронемашины и гаубица Д-30, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ
Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили 65 военных ВСУ