https://ria.ru/20230404/soya-1862794638.html

Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента

Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента - РИА Новости, 04.04.2023

Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента

Экспорт сои с территории Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай вырос на 102%, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:57

2023-04-04T04:57

2023-04-04T04:59

экономика

китай

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ХАБАРОВСК, 4 апр - РИА Новости. Экспорт сои с территории Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай вырос на 102%, сообщает региональное управление Россельхознадзора. "С начала 2023 года управлением при отправке на экспорт с территории ЕАО проконтролировано 36,4 тысячи тонн сои. Данный объем экспортной продукции на 102% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (18 тысяч тонн). Согласно поданным заявлениям на отгруженную продукцию выдано 1279 фитосанитарных сертификатов (644 в 2022 году за аналогичный период)", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что соя произведена предприятиями ЕАО. Вся экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Отмечается, что увеличение экспорта произошло за счет возобновления работы в области пунктов пропуска на государственной границе России.

https://ria.ru/20230324/eksport-1860357697.html

китай

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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)