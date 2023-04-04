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Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента - РИА Новости, 04.04.2023
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04:57 04.04.2023 (обновлено: 04:59 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/soya-1862794638.html
Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента
Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента - РИА Новости, 04.04.2023
Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента
Экспорт сои с территории Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай вырос на 102%, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:57
2023-04-04T04:59
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ХАБАРОВСК, 4 апр - РИА Новости. Экспорт сои с территории Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай вырос на 102%, сообщает региональное управление Россельхознадзора. "С начала 2023 года управлением при отправке на экспорт с территории ЕАО проконтролировано 36,4 тысячи тонн сои. Данный объем экспортной продукции на 102% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (18 тысяч тонн). Согласно поданным заявлениям на отгруженную продукцию выдано 1279 фитосанитарных сертификатов (644 в 2022 году за аналогичный период)", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что соя произведена предприятиями ЕАО. Вся экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Отмечается, что увеличение экспорта произошло за счет возобновления работы в области пунктов пропуска на государственной границе России.
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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента

Росссельхознадзор: экспорт сои из ЕАО в Китай вырос с начала года на 102 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 апр - РИА Новости. Экспорт сои с территории Еврейской автономной области (ЕАО) в Китай вырос на 102%, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"С начала 2023 года управлением при отправке на экспорт с территории ЕАО проконтролировано 36,4 тысячи тонн сои. Данный объем экспортной продукции на 102% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (18 тысяч тонн). Согласно поданным заявлениям на отгруженную продукцию выдано 1279 фитосанитарных сертификатов (644 в 2022 году за аналогичный период)", - говорится в сообщении ведомства.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос об экспорте подсолнечника и пшеницы
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Уточняется, что соя произведена предприятиями ЕАО. Вся экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Отмечается, что увеличение экспорта произошло за счет возобновления работы в области пунктов пропуска на государственной границе России.
 
ЭкономикаКитайРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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