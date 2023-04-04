https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862980915.html
РХТУ будет сотрудничать с Пермским НОЦ
РХТУ будет сотрудничать с Пермским НОЦ - РИА Новости, 04.04.2023
РХТУ будет сотрудничать с Пермским НОЦ
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева заключил соглашение о сотрудничестве с Пермским НОЦ, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:17
2023-04-04T17:17
2023-04-04T17:17
пермский край
дмитрий махонин
соликамск
пермь
российский химико-технологический университет
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ПЕРМЬ, 4 апр – РИА Новости. Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева заключил соглашение о сотрудничестве с Пермским НОЦ, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.Во вторник в Перми в рамках стратегической сессии министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов и и.о. ректора Российского химико-технологического университета имениД.И. Менделеева Илья Воротынцев подписали соглашение о сотрудничестве."Согласно документу высшее учебное учреждение (РХТУ – ред.) будет взаимодействовать с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование" (НОЦ)", – говорится в сообщении.Как уточняют в пресс-службе губернатора, предметом подписанного документа является "установление долгосрочного и эффективного взаимодействия, реализация совместных исследовательских проектов, развитие промышленной кооперации, а также создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что реализация проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами страны является эффективным инструментом для развития региона. Он подчеркнул, что РХТУ имени Д.И. Менделеева является одним из лучших в стране в своем профиле, поэтому сегодня перед краевыми властями стоит задача "наладить тесное взаимодействие с вузом, которое позволит внедрять в промышленную эксплуатацию новые методы в области химии, фармацевтики, полимерных и композитных материалов"."Сегодня для российских предприятий открывается окно возможностей, когда можно масштабировать выпуск продукции и найти новые рынки сбыта. Вузы, в свою очередь, как и НОЦ помогают промышленности решать инженерно-технические задачи", – подчеркнул Махонин.По словам губернатора, в рамках соглашения будет прорабатываться вопрос о создании при поддержке РХТУ трех-пяти профильных химических классов в школах Перми, Березников, Соликамска и Губахи."Говоря о технологическом суверенитете, мы видим в Пермском крае огромный потенциал для развития и кластеризации новых технологий химических производств для России и для экспорта. В дорожной карте расписан план наших действий на несколько лет вперед. Будем работать вместе", – цитирует пресс-служба слова Воротынцева.Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" создан в рамках нацпроекта "Наука" в 2019 году. По итогам прошлого года центр оформил 200 патентов и реализовал 5 технологических проектов.
https://ria.ru/20230310/zayavki-1857042535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, соликамск, пермь, российский химико-технологический университет
Пермский край, Дмитрий Махонин, Соликамск, Пермь, Российский химико-технологический университет
ПЕРМЬ, 4 апр – РИА Новости. Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева заключил соглашение о сотрудничестве с Пермским НОЦ, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Во вторник в Перми
в рамках стратегической сессии министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов и и.о. ректора Российского химико-технологического университета
имениД.И. Менделеева Илья Воротынцев подписали соглашение о сотрудничестве.
"Согласно документу высшее учебное учреждение (РХТУ – ред.) будет взаимодействовать с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование" (НОЦ)", – говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе губернатора, предметом подписанного документа является "установление долгосрочного и эффективного взаимодействия, реализация совместных исследовательских проектов, развитие промышленной кооперации, а также создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства".
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
отметил, что реализация проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами страны является эффективным инструментом для развития региона. Он подчеркнул, что РХТУ имени Д.И. Менделеева является одним из лучших в стране в своем профиле, поэтому сегодня перед краевыми властями стоит задача "наладить тесное взаимодействие с вузом, которое позволит внедрять в промышленную эксплуатацию новые методы в области химии, фармацевтики, полимерных и композитных материалов".
"Сегодня для российских предприятий открывается окно возможностей, когда можно масштабировать выпуск продукции и найти новые рынки сбыта. Вузы, в свою очередь, как и НОЦ помогают промышленности решать инженерно-технические задачи", – подчеркнул Махонин.
По словам губернатора, в рамках соглашения будет прорабатываться вопрос о создании при поддержке РХТУ трех-пяти профильных химических классов в школах Перми, Березников, Соликамска
и Губахи
.
"Говоря о технологическом суверенитете, мы видим в Пермском крае огромный потенциал для развития и кластеризации новых технологий химических производств для России
и для экспорта. В дорожной карте расписан план наших действий на несколько лет вперед. Будем работать вместе", – цитирует пресс-служба слова Воротынцева.
Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" создан в рамках нацпроекта "Наука" в 2019 году. По итогам прошлого года центр оформил 200 патентов и реализовал 5 технологических проектов.