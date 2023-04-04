https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862963341.html

Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества

Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 04.04.2023

Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:33

2023-04-04T16:33

2023-04-04T16:54

китай

россия

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина подтвердил готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба российского кабмина.Ранее о разговоре сообщало центральное телевидение Китая."Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с назначением на пост премьера Госсовета КНР и пожелал успехов в работе. Главы правительств подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе состоявшегося 20-22 марта 2023 года государственного визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении."Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отвечает кабмин.

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, михаил мишустин, в мире