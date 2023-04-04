Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества
Мишустин и премьер Китая по телефону обсудили выполнение достигнутых договоренностей
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина подтвердил готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Ранее о разговоре сообщало центральное телевидение Китая.
"Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с назначением на пост премьера Госсовета КНР и пожелал успехов в работе. Главы правительств подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе состоявшегося 20-22 марта 2023 года государственного визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
"Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отвечает кабмин.