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Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 04.04.2023
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16:33 04.04.2023 (обновлено: 16:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862963341.html
Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества
Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 04.04.2023
Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:33
2023-04-04T16:54
китай
россия
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина подтвердил готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба российского кабмина.Ранее о разговоре сообщало центральное телевидение Китая."Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с назначением на пост премьера Госсовета КНР и пожелал успехов в работе. Главы правительств подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе состоявшегося 20-22 марта 2023 года государственного визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении."Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отвечает кабмин.
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китай, россия, михаил мишустин, в мире
Китай, Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин и премьер Китая условились о расширении сотрудничества

Мишустин и премьер Китая по телефону обсудили выполнение достигнутых договоренностей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили по телефону выполнение ранее достигнутых договоренностей, глава кабмина подтвердил готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Ранее о разговоре сообщало центральное телевидение Китая.
"Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с назначением на пост премьера Госсовета КНР и пожелал успехов в работе. Главы правительств подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе состоявшегося 20-22 марта 2023 года государственного визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
"Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отвечает кабмин.
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