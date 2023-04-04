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Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины - РИА Новости, 04.04.2023
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13:55 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/snbo-1862900979.html
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины - РИА Новости, 04.04.2023
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины
Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:55
2023-04-04T13:55
в мире
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ опубликован 4 апреля на сайте Зеленского. Председатель правления украинской государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин в конце февраля заявил, что подает в отставку и возглавит представительство компании в Европе. Позднее, в марте, Верховная рада утвердила Камышина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности вместо отправленного в отставку Павла Рябикина.
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в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины

Зеленский ввел министра стратегической промышленности Камышина в состав СНБО Украины

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Соответствующий указ опубликован 4 апреля на сайте Зеленского.
«
"…Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.
Председатель правления украинской государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин в конце февраля заявил, что подает в отставку и возглавит представительство компании в Европе. Позднее, в марте, Верховная рада утвердила Камышина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности вместо отправленного в отставку Павла Рябикина.
Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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