https://ria.ru/20230404/snbo-1862900979.html

Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины

Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины - РИА Новости, 04.04.2023

Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины

Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:55

2023-04-04T13:55

2023-04-04T13:55

в мире

владимир зеленский

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ опубликован 4 апреля на сайте Зеленского. Председатель правления украинской государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин в конце февраля заявил, что подает в отставку и возглавит представительство компании в Европе. Позднее, в марте, Верховная рада утвердила Камышина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности вместо отправленного в отставку Павла Рябикина.

https://ria.ru/20230211/klimenko-1851457488.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины