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Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины - РИА Новости, 04.04.2023
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины
Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:55
2023-04-04T13:55
2023-04-04T13:55
в мире
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ опубликован 4 апреля на сайте Зеленского. Председатель правления украинской государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин в конце февраля заявил, что подает в отставку и возглавит представительство компании в Европе. Позднее, в марте, Верховная рада утвердила Камышина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности вместо отправленного в отставку Павла Рябикина.
https://ria.ru/20230211/klimenko-1851457488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский ввел министра стратегической промышленности в состав СНБО Украины
Зеленский ввел министра стратегической промышленности Камышина в состав СНБО Украины